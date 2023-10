Tambour Battant : Kundera, l’homme-roman.

Patrick Tudoret reçoit des écrivains, des romanciers, critiques et professeurs sur le plateau de Tambour Battant. Ils ont rendu un hommage à Milan Kundera, ce grand écrivain originaire de Tchécoslovaquie et exilé en France en 1975 et décédé le 11 juillet 2023 à 94 ans.

Des invités passionnés de littérature sont venus rendre un hommage à cet écrivain naturalisé français 1981. Les invités de Tambour Battant reviennent sur ses chefs d’œuvres, « La plaisanterie« , « L’immortalité » ou encore « Risible Amours« , avec leurs analyses.

Pour cette édition-hommage, Tambour Battant a reçu en plateau: