Location Studio

SNC, 40 ans de solidarité face au chômage : quand l’accompagnement humain change tout

Emission du 03/11/2025 - Durée 6 minutes
SNC et l'accompagnement des chercheurs d’emploi

Depuis 40 ans, Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) agit au plus près des personnes en difficulté professionnelle. Invitée du Journal de l’Emploi, Denys Némon, président de l’association, revient sur leur action basée sur l’accompagnement humain dans le temps. Une philosophie fondée sur la solidarité, l’écoute et la coopération.
Malgré les politiques publiques successives, le chômage reste un fléau social, rappelle-t-il. Depuis sa création, SNC a accompagné près de 100 000 chercheurs d’emploi, soit l’équivalent d’une ville comme Nancy ou Rouen.

Un accompagnement humain et global

SNC repose sur un modèle simple : deux bénévoles accompagnent chaque personne dans un lieu neutre, “à hauteur des yeux”. Ce binôme évite toute relation de supériorité et instaure un dialogue de confiance. “Nous ne sommes pas des spécialistes de l’emploi, mais des citoyens solidaires qui donnent de leur temps”, souligne Denis Némo.
Au fil des années, le réseau s’est structuré : 1 800 bénévoles, 160 groupes locaux, 4 200 personnes accompagnées chaque année et un taux de retour à l’emploi de 60 %. Un résultat remarquable compte tenu du public, souvent éloigné du monde du travail.

Mais la force de SNC réside aussi dans sa solidarité financière. Pour les plus fragiles, l’association peut financer un emploi temporaire dans l’économie sociale et solidaire, véritable “sas de reprise de confiance”. L’idée est claire : redonner pied avant de retrouver durablement un emploi.

Sortir de la solitude du chômage

Pour Denis Némo, le chômage isole avant tout. “On n’en parle pas facilement à ses proches. Cette solitude entraîne des difficultés financières, relationnelles, voire de santé.”
D’où la nécessité d’un accompagnement global, intégrant toutes les dimensions de la vie : logement, mobilité, estime de soi… “Chercher un emploi, ce n’est pas seulement envoyer des CV, c’est aussi se reconstruire.”
Chaque accompagnement dure en moyenne dix mois, avec deux rendez-vous mensuels d’1h30 à 2h. Un suivi exigeant, mais essentiel pour briser les blocages et restaurer la confiance.

Coopérer pour mieux accompagner

SNC plaide pour une coopération renforcée entre tous les acteurs de l’emploi : France Travail, associations, structures d’insertion et organismes de formation. “Nous avons chacun une partie de la vérité, mais il faut placer la personne avant le process”, insiste Denis Némo.
Il salue les efforts récents de France Travail, plus à l’écoute des initiatives locales et des expérimentations comme les Territoires zéro chômeur ou les entreprises éphémères.

Plus d’humain, plus de temps

Les préconisations du plaidoyer 2025 de SNC sont claires : centrer l’accompagnement sur la personne, aider chacun à élargir sa vision du monde du travail et poursuivre l’accompagnement après la reprise d’emploi, notamment durant la période d’essai.
“Entrer dans une entreprise, c’est monter dans un train en marche. Il faut continuer à accompagner pour éviter la rechute.”
Pour en savoir plus ou télécharger le Plaidoyer 2025, rendez-vous sur www.snc.asso.fr

Les dernières émissions

