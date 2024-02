Skillogs : la personnalisation des parcours

Stanislas Banazuk, Product Manager chez Skillogs, était l’invité de Jérôme Joinet dans le Journal des Salons. En tant que Learning Content Management System (LCMS) dédié aux écoles CFA, Skillogs intègrent plusieurs modalités d’apprentissage hybrides.



Consciente des défis posés par cette transition. Skillogs propose une plateforme spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des établissements qui cherchent à combiner l’apprentissage en présentiel et à distance de manière fluide et efficace.



En tant que Product Manager. Stanislas Banazuk joue un rôle crucial dans le développement et l’amélioration continue de la plateforme Skillogs. Son travail consiste à être à l’écoute des marchés et des besoins des clients. Il identifie les irritants et les défis auxquels les écoles sont confrontées dans leur utilisation de la technologie.



Dans un environnement technologique en constante évolution. La veille est essentielle pour anticiper les besoins futurs et intégrer les dernières avancées technologiques.



