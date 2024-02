Age et Perspectives : Valoriser les MÃ©tiers de l’Aide Ã  la Personne

Jérôme Joinet discute avec Frédéric Neymon, administrateur et fondateur d’Age et Perspectives, dans cette édition de Focus Métiers au salon des services à la personne.

Age et Perspectives est une entreprise créée en 2006 à Lyon. Elle est spécialiste du maintien à domicile des personnes âgées, handicapées et malades. Avec 22 agences réparties sur tout le territoire, l’entreprise propose de l’entretien de logement, de la préparation de repas et aussi des promenades, lectures et discutions.

Comme beaucoup d’entreprise de ce secteur, Age et Perspectives à des problèmes de recrutement. En effet, les métiers des services à la personne nécessitant une approche innovante pour attirer et fidéliser les professionnels. L’entreprise s’efforce alors de valoriser les métiers de l’aide à la personne en offrant un programme d’intégration complet. Elle met aussi en place des référents, donc des anciens de la profession qui transmettent leur savoir-faire.

Age et Perspectives et les trophées des services à la personne

Frédéric Neymon a lancé il y a 10 ans avec 4 amis entrepreneurs les trophées des services à la personne. Cette année, la première édition en Île-de-France a couronné Aimée Dréanic Béké, une employée d’Age et Perspectives.

Cependant, Frédéric Neymon soulève des défis persistants dans le secteur, tels que les contraintes liées aux déplacements pour le personnel. Il propose que les départements prennent en charge les temps de trajet. Il plaide aussi en faveur d’un investissement dans le secteur pour améliorer les conditions de travail des employés. Pour en savoir plus sur les initiatives de l’entreprise et les offres d’emploi, rendez-vous sur leur site.

Demain TV en partenariat avec la Fédération CFTC Santé Sociaux était présente tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des salariés, des chefs d’entreprises et des politiques.