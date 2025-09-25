Demain! est
Location Studio
09 - Le Journal des Salons

SIBCA2025 : Property management , un métier en pleine transformation au service du bas carbone

Emission du 25/09/2025 - Durée 8 minutes

Csongor CSUCKAS, président de l’APROMA (Association des PROperty MAnagement) est l’invité de cette édition du Journal des salons. L’occasion de mettre en lumière un métier stratégique mais encore méconnu : le property management.
L’invité est venu partager sa vision de l’évolution de cette fonction au cœur de la gestion immobilière.

Le property management, c’est quoi ?

Historiquement, le property management s’articulait autour de deux axes : la gestion technique des immeubles (charges, maintenance, services techniques), et la gestion locative (relation avec les locataires, occupation des bâtiments). Mais le métier a profondément évolué. Aujourd’hui, il intègre de nouveaux leviers : données, intelligence artificielle et optimisation énergétique, afin de réduire les consommations et les émissions carbone tout en créant de la valeur durable pour les propriétaires et occupants.

Un secteur structuré et puissant

L’APROMA regroupe 37 membres, qui gèrent ensemble près de 130 millions de m² en France et emploient environ 2 000 à 2 500 collaborateurs. Deux profils coexistent : des gestionnaires externes, qui agissent pour le compte de tiers investisseurs, des foncières intégrées, qui gèrent directement leur propre patrimoine. Compétences et nouvelles attentes Un secteur avec de nouveaux besoins Avec la transition écologique, la crise énergétique et l’arrivée des outils numériques, le property management doit faire appel à de nouvelles compétences. Les professionnels doivent désormais associer leur expertise technique à une forte culture environnementale. Cela implique de former les salariés en poste, pour les adapter aux nouveaux enjeux, et de recruter de nouvelles générations de talents, capables de manier autant les technologies que la gestion durable.

Recrutement et perspectives

Malgré un contexte économique incertain, les entreprises du secteur continuent de recruter. Les enquêtes menées auprès des jeunes diplômés montrent d’ailleurs un intérêt croissant pour ces professions. Un secteur dynamique, en pleine transformation, qui offre de réelles opportunités de carrière aux profils techniques, numériques et environnementaux. Le mot de la fin Entre bas carbone et intelligence artificielle, le property management se réinvente. Plus qu’un métier de gestion, c’est désormais un acteur clé de la transition énergétique et de l’avenir de l’immobilier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de L’Aproma où sont disponibles les notes de conjoncture et toutes les informations sur le secteur.

