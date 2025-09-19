SIBCA: L’immobilier Bas Carbone au coeur des villes de demain l’exemple d’Évry-Courcouronnes

Dans cette émission, nous recevons Franck NDAGSSI: chargé d’optimisation énergétique et de processus à la Ville d’Évry-Courcouronnes, il revient sur son métier, ses missions et les projets ambitieux portés par la municipalité en matière de rénovation, d’efficacité énergétique et de mobilité durable.

Un métier au service de la transition

Polyvalent, son rôle consiste à accompagner la conception et la gestion des bâtiments pour les rendre plus vertueux sur le plan énergétique. Mise en place de systèmes intelligents, suivi des consommations, accompagnement des exploitants : un travail essentiel dans une ville qui compte plus de 120 bâtiments soumis au décret BACS.

Évry-Courcouronnes, une ville engagée

Au-delà des bâtiments, la commune a lancé depuis 2019 une politique globale : réhabilitations d’écoles et d’équipements sportifs, développement des mobilités douces avec un plan vélo, renforcement des transports en commun (RER, tram), ou encore déploiement de réseaux de chauffage urbain. Objectif affiché : devenir une ville intelligente et durable à l’horizon 2050.

Des formations et des emplois d’avenir

Notre invité partage aussi son parcours, de son diplôme d’ingénieur en génie civil au Cameroun jusqu’au mastère spécialisé Immobilier et Développement durable à l’École des Ponts. Une trajectoire qui illustre les besoins croissants du secteur : ingénieurs, architectes, techniciens… De nouveaux métiers émergent et nécessitent des compétences en constante évolution, du BIM aux jumeaux numériques en passant par les smart buildings.

La construction Bas Carbone: un secteur porteur de sens

Selon Franck Ndagssi travailler dans le bas carbone, c’est donner du sens à son métier : contribuer à réduire les consommations d’énergie, alléger les factures des habitants, améliorer leur confort et préparer un futur plus durable. Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur la politique environnementale de la ville sur evrycourcouronnes.fr, et les formations spécialisées de l’École des Ponts sur ecoledesponts.fr.