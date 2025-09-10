Demain! est
09 - Le Journal des Salons

SIBCA, La Construction Bas Carbone: un secteur d’opportunités

Emission du 10/09/2025 - Durée 8 minutes

Hélène Genin déléguée générale de l’Association Bâtiment Bas Carbone (BBCA) est l’invité de cette première émission enregistrée à l’occasion du SIBCA (Salon de l’immobilier Bas Carbone)
L’occasion de faire le point avec elle sur l’évolution du secteur face aux enjeux climatiques.

Depuis plus de dix ans, l’association fédère l’ensemble des acteurs du secteurs: entreprises, architectes, constructeurs, collectifs et écoles — pour développer des méthodes et outils pour faire émerger de nouveaux modèles de construction et de rénovation plus responsables. Elle nous apporte également son regard sur les perspectives du secteur en terme d’emploi et de métiers.

L’Association BBCA

L’Association BBCA (Bâtiment Bas Carbone) œuvre depuis plus de dix ans à la promotion et à la mise en œuvre de solutions concrètes pour réduire l’empreinte carbone du secteur du bâtiment. Elle fédère de nombreux acteurs – entreprises, architectes, constructeurs, écoles et collectivités – autour de méthodes et d’outils partagés. Forte de son expérience, elle délivre des labels, accompagne la formation et impulse une dynamique collective en faveur de la construction et de la rénovation bas carbone.

Le Salon du SIBCA

Le SIBCA, Salon de l’Immobilier Bas Carbone, est co-organisé par l’Association BBCA et constitue un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. Véritable vitrine de l’innovation, il rassemble chaque année les principaux acteurs engagés dans la transition écologique : promoteurs, collectivités, investisseurs, architectes et industriels. Le salon met en avant les bonnes pratiques, les solutions concrètes et les nouveaux modèles de développement immobilier, avec pour objectif de construire la ville de demain de manière durable et responsable.

