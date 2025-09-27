Demain! est
Location Studio
09 - Le Journal des Salons

Émission spéciale – Bilan du SIBCA 2025

le 27/09/2025 - Durée 6 minutes

Le Journal des salons à reçu Férielle Deriche, directrice du Salon du SIBCA: le Salon de l’immobilier bas carbone. Dans cette édition spéciale elle nous fait un premier retour sur trois jours d’échanges intenses qui ont réuni 12 000 visiteurs, 200 exposants et de nombreuses conférences au Grand Palais à Paris.

SIBCA 2025 un bilan très positif

Pour Férielle Deriche le bilan est très positif : des salles combles, des signatures d’engagements concrètes, l’émergence de nouveaux secteurs autour du bas carbone (adaptation climatique, biodiversité, nouveaux modes constructifs, logistique), et l’arrivée de nouveaux acteurs. Elle a retenu notamment les temps forts suivants: le Sommet des investisseurs, l’Agora, les rencontres « Parlons vrai » et l’espace dédié aux métiers et formations.
Férielle Dériche a également eu un coup de coeur lors de cette édition, autour de la Guyane, qui été invitée d’honneur du Salon. Au delà de la présence sympathique, des jeunes ambassadeurs du Climat et d’une délégation importante qui à ambiancé la fin du Salon avec ses musiciens. La collectivité de la Guyane à pu lors du Salon, officialisé plusieurs partenariats, avec notamment l’annonce d’un programme de 1 100 logements avec Action Logement. Par ailleurs la présence de délégations de Guyane, Guadeloupe, Afrique et Île-de-France a donné lieu à la signature de chartes d’engagements pour le climat et l’habitat.

Bref pour Férielle Deriche, c’était une édition placée sous le signe de l’innovation, de la coopération et de la jeunesse, qui confirme le rôle du SIBCA comme rendez-vous incontournable de l’immobilier bas carbone.

