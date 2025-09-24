Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio

Semaine des métiers du BTP 2025 : 150 événements en Île-de-France

Emission du 24/09/2025
semaine des métiers du BTP 2025

Organisée par France Travail, la semaine des métiers du BTP 2025 se tiendra partout en France du 6 au 10 octobre. Cet événement national met en lumière les opportunités d’un secteur en tension mais essentiel : le bâtiment. En Île-de-France, plus de 150 événements sont programmés, comme l’a expliqué Sophie Damolida, directrice départementale de France Travail Seine-Saint-Denis, dans le Journal de l’Emploi.

Semaine des métiers du BTP 2025, un rendez-vous national et régional

Le BTP fait partie des secteurs qui recrutent le plus, avec 34 728 projets d’embauche recensés en 2025, dont 51 % jugés difficiles faute de profils qualifiés (source : étude BMO). Les besoins couvrent une large palette de métiers : ingénieur·e d’études de prix, conducteur·rice de travaux, électricien·ne, manœuvre, couvreur ou chef·fe de chantier. L’enjeu est aussi d’attirer davantage de femmes vers ces professions encore très masculines.

En Île-de-France, la semaine proposera plus de 150 événements : visites de chantiers, immersions professionnelles, rencontres avec des recruteurs, ateliers en réalité virtuelle ou encore expositions sur les couvreurs “Sur les toits de Paris”. Ces initiatives s’adressent aussi bien aux jeunes qu’aux demandeurs d’emploi ou aux personnes en reconversion, et visent à mieux faire connaître les parcours et les débouchés offerts par le secteur.

Plus d’info sur ici.

Pour terminer, Sophie Damolida a résumé l’esprit de cette semaine en trois mots : “Bâtissez votre projet.”

Vous aimerez aussi

ZikSpotting : Clip

ZikSpotting Clip avec Natalia Doco

Emission du 21/04/2017 - Durée 6 minutes

ZikSpotting Clip vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre de Natalia Doco. L’amérindienne...

02- Les Métiers de demain

Les Métiers de Demain: l’IA – l’Intelligence Artificielle

Emission du 04/12/2024 - Durée 52 minutes

À la fois source d’opportunités inédites et de questions complexes, l’Intelligence Artificielle bouleverse les méthodes de travail et redéfinit les métiers du futur. Quels métiers émergent grâce à cette...

Label Entreprise

L’Envolée, l’incubateur de l’inclusion

Emission du 09/03/2020 - Durée 13 minutes

La quête du bien commun Basé en Seine Saint-Denis, l’Envolée est un incubateur particulier. C’est un projet hybride, une initiative portée par le Crédit Coopératif. Il est dédié aux...

Les dernières émissions

Générations reconversion 2025

Changer de métier n’est plus un tabou, c’est une opportunité ! Avec Transitions Pro IDF

Emission du 29/09/2025 - Durée 11 minutes
Le Salon Génération Reconversion 2025 s’est déroulé les 26 et 27 septembre à la Cité Internationale Universitaire de Paris, attirant près de 10 000 visiteurs. Conférences, ateliers et tables rondes ont permit d’explorer les métiers de demain, les enjeux de l’IA, de la transition énergétique et les solutions face à l’usure...
Voir toutes les emissions

Générations Reconversion : les clés pour réussir sa reconversion avec l’APEC

Emission du 29/09/2025 - Durée 8 minutes
Dans cette édition spéciale, Sébastien Fromm, responsable à l’APEC Île-de-France, nous explique comment naviguer dans un marché du travail en pleine transformation. Entre transition numérique, intelligence artificielle, enjeux écologiques et choc démographique, la reconversion n’est plus un choix, mais une étape incontournable dans...
Voir toutes les emissions

Émission spéciale – Bilan du SIBCA 2025

le 27/09/2025 - Durée 6 minutes
Le Journal des salons à reçu Férielle Deriche, directrice du Salon du SIBCA: le Salon de l’immobilier bas carbone. Dans cette édition spéciale elle nous fait un premier retour sur trois jours d’échanges intenses qui ont réuni 12 000 visiteurs, 200 exposants et de nombreuses conférences au Grand Palais à Paris. SIBCA 2025 un bilan [&...
Voir toutes les emissions
Salon Générations Reconversion 2025

Salon Générations Reconversion 2025 : IA, seniors et nouveaux métiers

Emission du 27/09/2025
Salon Générations Reconversion 2025 : dès la première journée, plus de 5 000 visiteurs se sont déplacés pour découvrir les solutions de Transition Pro Île-de-France et de ses partenaires. Sur le plateau de Demain TV, Stéphane Maas, directeur de l’organisme, a dressé un premier bilan et rappelé que la reconversion fait désormais pa...