Semaine des métiers du BTP 2025 : 150 événements en Île-de-France

Organisée par France Travail, la semaine des métiers du BTP 2025 se tiendra partout en France du 6 au 10 octobre. Cet événement national met en lumière les opportunités d’un secteur en tension mais essentiel : le bâtiment. En Île-de-France, plus de 150 événements sont programmés, comme l’a expliqué Sophie Damolida, directrice départementale de France Travail Seine-Saint-Denis, dans le Journal de l’Emploi.

Semaine des métiers du BTP 2025, un rendez-vous national et régional

Le BTP fait partie des secteurs qui recrutent le plus, avec 34 728 projets d’embauche recensés en 2025, dont 51 % jugés difficiles faute de profils qualifiés (source : étude BMO). Les besoins couvrent une large palette de métiers : ingénieur·e d’études de prix, conducteur·rice de travaux, électricien·ne, manœuvre, couvreur ou chef·fe de chantier. L’enjeu est aussi d’attirer davantage de femmes vers ces professions encore très masculines.

En Île-de-France, la semaine proposera plus de 150 événements : visites de chantiers, immersions professionnelles, rencontres avec des recruteurs, ateliers en réalité virtuelle ou encore expositions sur les couvreurs “Sur les toits de Paris”. Ces initiatives s’adressent aussi bien aux jeunes qu’aux demandeurs d’emploi ou aux personnes en reconversion, et visent à mieux faire connaître les parcours et les débouchés offerts par le secteur.

Plus d’info sur ici.

Pour terminer, Sophie Damolida a résumé l’esprit de cette semaine en trois mots : “Bâtissez votre projet.”