Le recrutement prédictif par AssessFirst

Le recrutement prédictif, un nouveau concept dans lequel évolue AssessFirst qui s’y est spécialisé depuis sa création en 2002. Pour vous éclairer sur la question, le Journal de l’Emploi a reçu David Bernard, CEO d’AssessFirst, une start-up florissante dans le domaine du recrutement.

Un concept innovant et performant

Mais avant de s’intéresser à l’entreprise, parlons du recrutement prédictif. Celui-ci rempli une double vocation, celle d’anticiper la capacité des candidats à réussir, et celle d’anticiper leur épanouissement, au sein de leur nouvelle entreprise. Le but de ce recrutement n’est pas de juger les postulants sur des critères classiques, tels que le CV, l’expérience ou encore la formation. Mais plutôt sur leur potentiel.

AssessFirst collabore avec de nombreuses grandes entreprises, tel que Burger King ou Olympus, mais aussi avec des PME et des cabinets de conseil en recrutement. Leurs clients, au nombre de 3500, se trouvent dans 30 pays différents, tout domaines confondus. Mais ce recrutement prédictif est plus efficace pour deux secteurs, celui de la banque et de l’assurance et aussi celui du retail, c’est-à-dire la vente.

En mettant au second plan les grandes lignes du CV que sont la formation et les expériences professionnelles, AssessFirst permet aux candidats ayant un parcours atypique ou moins approprié de faire valoir leurs compétences, leurs capacités et leur personnalité. En prenant en compte ces critères, le genre, l’âge ou encore l’origine des postulants n’entre pas, ou peu, en ligne de compte. Le tout pour réduire les inégalités.

Pour évaluer le potentiel, AssessFirst demande aux postulants de remplir trois tests, un sur l’agilité, un autre sur les motivations et un dernier sur la personnalité. Avec cela, l’entreprise permet à ses clients de gagner du temps au moment des présélections et ainsi d’accélérer le processus de recrutement. En somme l’avantage se trouve dans la possibilité de se démarquer face à des profils similaires, en particulier pour les jeunes diplômés.

Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez expérimenter le recrutement prédictif, vous pouvez vous rendre sur le site internet d’AssessFirst, et découvrir leurs offres d’abonnements.