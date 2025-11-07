Semaine de l’Industrie en Île-de-France avec France Travail

Caroline Riffard, Directrice régionale adjointe de France Travail Île-de-France, était l’invitée de Demain TV. Elle nous explique les actions menées en faveur de l’industrie francilienne. Entre dynamisme économique, formation, recrutement et attractivité des métiers, l’Île-de-France s’affirme comme une véritable terre d’industrie.

l’Île-de-France une grande région industrielle

L’Île-de-France confirme son rôle de première région industrielle de France. Elle regroupe plus de 615 000 emplois, soit 21 % de l’emploi industriel national, et 17 % des entreprises du secteur. De la métallurgie à la chimie, en passant par l’agroalimentaire, la pharmacie ou la défense, l’industrie francilienne couvre 29 filières d’excellence, avec une main-d’œuvre composée à 39 % de femmes.

Face aux besoins croissants en compétences, 45 000 recrutements sont prévus d’ici 2030. C’est un enjeu majeur pour France Travail et ses partenaires. Dont la Préfecture de Région, Opco2i, le GIM, Territoires d’industrie, la Région Île-de-France et la DRIEETS. Ces partenaires sont mobilisés pour soutenir l’emploi et la formation dans ce secteur stratégique.

Une semaine pour attirer les talents et changer le regard sur l’industrie

Du 17 au 23 novembre 2025, la Semaine des métiers de l’industrie mettra à l’honneur la richesse des carrières industrielles. Pour cela 400 événements organisés dans toute la région. Ateliers, visites d’entreprises et rencontres permettront de diversifier les profils, favoriser la mixité et faire reculer les idées reçues sur les métiers techniques.

Deux temps forts marqueront cette semaine :

-Le 12 novembre, lancement du “Parcours Industrie” et visite du site ARESIA à Valenton (94), un dispositif destiné à renforcer l’attractivité du secteur et accompagner les entreprises face à leurs besoins de compétences.

-Le 20 novembre, le forum « Osez l’industrie » à l’AFOROP Cachan (94), pour découvrir les métiers, formations et opportunités d’emploi.

Tout au long de l’année, lwww.forindustrie.fr a plateforme Forindustrie continue de sensibiliser le public grâce à des vidéos, témoignages et défis interactifs, accessibles sur le site Mes événements emploi.

Former pour mieux recruter

Avec une hausse de 10 % des entrées en formation industrielle en un an (4 250 en 2025), France Travail mise sur la formation qualifiante et les immersions professionnelles pour sécuriser les parcours vers l’emploi durable. Les résultats sont probants : 61 % des stagiaires trouvent un emploi à l’issue de leur formation.

Le secteur reste cependant en tension de recrutement avec 15 580 projets d’embauche recensés en 2025. Les métiers les plus recherchés sont ceux de tourneur-fraiseur, ingénieur R&D, agent de conditionnement, assembleur-monteur et ajusteur-monteur.

Pour Caroline Riffard, « l’industrie francilienne est un levier essentiel pour l’emploi et la souveraineté économique. Notre ambition est d’en faire un secteur attractif, inclusif et porteur d’avenir pour tous. »

plus d’infos sur le site