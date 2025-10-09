Demain! est
10 - Génération Reconversion 2025

Réussir sa reconversion dans les métiers du digital

Emission du 09/10/2025 - Durée 7 minutes
Reconversion dans le Digital

La reconversion dans la tech et le digital : c’est possible !

Dans cette édition spéciale enregistrée sur le salon Générations Reconversion, découvrez comment changer de carrière et intégrer le secteur dynamique du digital et de la tech.
Nous recevons Amédie Sessi, fondatrice de Draw My Futures, un organisme spécialisé dans l’accompagnement vers les métiers du numérique.

Pourquoi choisir le digital pour sa reconversion ?

Le secteur du digital est extrêmement vaste et dynamique. On y trouve plus de 800 métiers répartis dans six grands sous-domaines :
Développement et programmation.
Intelligence artificielle et data.
Acquisition clientèle et marketing digital.
Community management.
Gestion de projet.
Cybersécurité.

Cöté emploi, les recrutements sont massifs massifs en Ile-de-France : près de 70 000 postes sur la dernière année. D’autres part malgré la cris les entreprises sont en croissance, avec plus de 22 000 sociétés actives sur le secteur.

mais urtout le secteur offre des opportunités pour tous! Il y a des métiers accessibles même sans diplôme long, grâce à des formations courtes (3, 6 ou 12 mois).

Draw my Futures pour réussir votre reconversion

Draw My Futures propose différents formats pour accompagner votre reconversion :
Des bilan de compétences spécialisé tech et digital, permettant l’identification des compétences transférables.
Un Accompagnement à la construction d’un projet professionnel adapté au secteur.
Des Formations collective Formation Level UP Digital Camp pour vous ouvrir des opportunités.
Un Coaching pour décrocher votre premier Job.
Ces différents programme ont été conçus et sont animés par des professionnels expérimentés.Ces programmes permettent de tester ses compétences et son intérêt pour le digital avant de s’engager dans une formation longue ou un nouveau poste.

Conseil reconversion « Osez vous écouter ! »

Pour Amédie Sessi, Si vous avez une passion pour la tech, que vous explorez le digital dans votre temps libre ou au travail, c’est le moment de vous lancer dans une reconversion professionnelle. Le secteur est riche en opportunités et formations.

Pour en savoir plus et rejoindre les programmes aller sur le site de draw my futures

Pour découvrir d’autres métiers et formations et les démarches sur la reconversion : www.transitionspro-idf.fr

