L’école du bonheur avec Inna Modja

Cette semaine dans l’émission « À l’école du Bonheur », François Durpaire reçoit Inna Modja, chanteuse, mannequin et actrice, cette artiste d’origine malienne revient sur sa période de confinement. Elle nous dévoile ses souvenirs d’enfances les plus forts et ses moments de bonheurs.

Boost ta sérotonine avec Inna Modja !

Pour cette nouvelle édition de « L’école du bonheur », François Durpaire prend le parti d’aborder notre monde avec optimisme ! Ainsi, l’animateur accompagné du jeune Aurélien, reçoit des personnalités pour des échanges et confidences, en cette période de déconfinement. Et l’invité du jour n’est autre qu’Inna Modja.

Aurélien, le chroniqueur qui donne le sourire !

Aujourd’hui, François Durpaire est accompagné du jeune chroniqueur Aurélien, 11 ans. Le co-fondateur de l’association Stand Ecolo vient nous présenter son initiative qu’il a entamé avec ses copains au début du confinement. Et c’est le plein de bonheur que le jeune garçon nous procure avec sa jolie chronique. L’émission se termine par la séquence « qu’est-ce qui te rend heureux? » qui nous permet de découvrir les envies de la talentueuse artiste.