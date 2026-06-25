Résilience professionnelle : les leçons de Fabien Foucaud

Dans cet épisode de Cap ou pas Cap, Julienne Nadin reçoit Fabien Foucaud, ancien chef militaire des pompiers de Paris devenu conférencier professionnel. À travers un parcours marqué par plus de 10 000 interventions, des drames personnels et une reconversion exigeante, il partage sa vision de la résilience professionnelle. Un échange où il est question de leadership, de santé mentale, mais surtout de la manière dont les épreuves peuvent devenir une force.

Pendant quatorze ans au sein des pompiers de Paris, Fabien Foucaud découvre ce qu’il décrit comme « une formidable école de la vie ». Il y apprend la discipline, la solidarité et la rigueur. Mais il raconte aussi comment il s’est progressivement éloigné de la personne qu’il était, jusqu’à ne plus se sentir aligné avec ses propres valeurs.

Résilience professionnelle : transformer les épreuves en force

Un événement marquant survenu lors d’une intervention, suivi d’une gestion des ressources humaines qu’il estime défaillante sur le plan humain, marque un tournant dans son parcours. Cette expérience nourrit aujourd’hui les conférences qu’il donne auprès des dirigeants et des managers.

Pour Fabien Foucaud, la résilience professionnelle ne consiste pas à nier les difficultés. Elle passe par l’acceptation des épreuves, la capacité à en tirer des enseignements et la volonté de transmettre ce que l’on en a appris. Il insiste également sur l’importance du facteur humain dans les organisations, de la gestion des émotions et d’un leadership qui reste fidèle à ses valeurs.

L’émission aborde aussi la question de la reconversion professionnelle. Quitter un cadre sécurisant n’efface ni les doutes ni les peurs. Son conseil est de ne pas laisser trop longtemps ce « caillou dans la chaussure » qui signale un mal-être. Tester rapidement ses idées, rencontrer des mentors et bien s’entourer sont, selon lui, des étapes essentielles pour avancer.

Au fil de l’entretien, un message revient avec constance : chacun traverse des difficultés. L’essentiel est de savoir ce que l’on en fait. Comme il le résume lui-même, l’enjeu est de parvenir à transformer une épreuve en force, puis de transmettre cette expérience pour aider les autres à avancer.