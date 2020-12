T’inquiète, je gère : ICTYOS – Cuir Marin de France

Pour développer votre entreprise :comme Ictyos innovez et pensez export!

Quel que soit son projet de création d’entreprise il faut toujours s’intéresser à de nouveaux marchés. Innovez, créer de nouveaux produits et penser export. Osez! Rien ne doit pas être tabou.

« T’inquiète… je gère » vous propose un exemple concret de créateurs qui ont lancé un nouveau produit : le cuir marin et qui se développent à l’export.

Dans cette édition de « t’inquiète je gère » Justine Cosemans reçoit:

– Benajamin Malatrait, co-fondateur (avec Gauthier Lefébure) de ICTYOS, qui vous présentera l’histoire de son entreprise et ses développement.

et

–Sebastien Pascot de Bpifrance vous donnera de précieux conseils si vous voulez vous lancer à l’export.

ICTYOS: Un innovation et un engagement

Gauthier Lefébure et Benjamin Malatrait sont ingénieurs chimistes de formation (École Supérieure de Chimie Organique et Minérale). Après de premières expériences professionnelles ils souhaitaient faire autre chose que passer leurs journées devant des ordinateurs, et ils commencé à réfléchir autour de la revalorisation d’une ressource existante.

En cherchant un porte-monnaie original, Benjamin remarque que les matériaux proposés sont toujours les mêmes: des cuirs d’agneau, de veau, de vache, etc. Le soir même, au restaurant, les yeux devant la carte, il retrouve tous ces animaux sauf le poisson. C’est ainsi qu’ils se demandent si le cuir de poisson est possible. L’idée semble folle, voire infaisable. Mais la matière était là: les peaux de poissons – provenant de l’agro-alimentaire, de restaurateurs, de sushi bars et de pisciculture . Ils ont cherché des idées de procédés, ils se sont formés au tannage, c’est ainsi que Ictyos Cuir Marin de France est né. Une innovation technique et une éthique: la récupération de peaux de poissons. A peine lancé, Ictyos Cuir Marin de France affiche ses objectifs : produire entre 1000 et 2000 peaux de saumon par semaine (ou l’équivalent dans d’autres peaux) et transformer une nouvelle espèce chaque année.

Aujourd’hui implantée à la périphérie lyonnaise, la tannerie a reconditionné d’anciennes machines (écharneuse, foulons, palisson pour assouplir la peau, presse rotative servant aux finitions…) et travail les peaux de poisson comme du cuir. Leur gamme de produit se développe car le produit est bon! En effet s’il est fin, le cuir de poisson n’en est pas moins solide aussi solide que du cuir de crocodile. Et ils se développent encore: ils mènent des recherches pour diversifier leurs produits et exportent à l’étranger.

Le Conseil de l’expert : exporter, une opportunité qu’il faut saisir

Dans cette émission Sebastien Pascot de Bpifrance vous donne quelques conseils pour vous lancer à l’export. Notamment plusieurs conseils simples: bien mûrir son projet; bien définir les besoins et les coûts; accepter le temps long; se faire accompagner, par exemple par Team France Export; bien se renseigner sur les marchés et les pays ciblés et faire appel à tous les dispositifs existant qui peuvent vous aider. Par exemple Bpifrance propose des missions d’accélération à l’international ou encore des assurances prospections.

Banque de France : L’Éducation économique et financière au service de vos préoccupations d’entrepreneur

Pas facile de comprendre le jargon financier ou de trouver des informations simples et fiables… L’une de nos nouvelles missions est de rendre les questions économiques, budgétaires et financières plus compréhensibles et plus accessibles à tous. En 2016, la Banque de France a en effet été désignée opérateur de la stratégie nationale d’éducation financière du public sur tous les territoires. D’abord tournée vers l’éducation des jeunes et du grand public, cette stratégie a été élargie en 2018 avec un 5ème pilier dédié à l’entrepreneuriat. Notre ambition est de vous accompagner dans vos préoccupations économiques et financières, que ce soit au moment de la gestation ou de la création de votre entreprise ou encore à toutes les étapes de son existence.

Ainsi, le portail mesquestionsdentrepreneur.fr met à votre disposition des informations simples et fiables qui faciliteront votre prise de décision dans les domaines économiques et financiers. Les contenus proposés sont des fiches pratiques, des vidéos ou encore des contacts de proximité pour vous accompagner sur des thématiques diverses et variées.

Vous pouvez y retrouver, par exemple, des informations sur :

– Savoir parler à mon banquier

– L’assurance-crédit

Mais aussi des réponses à vos problématiques :

– Gérer ma trésorerie

– Je n’arrive plus à payer l’URSSAF

Et bien d’autres thématiques pour mieux comprendre les sujets financiers pour mieux décider !

Mes questions d’entrepreneur un site à consulter si vous voulez entreprendre !