SOS CAMPAGNE : Auberge Ã  Agonges (03)

SOS CAMPAGNE : Auberge à Agonges (03)

Agonges, recherche son restaurateur!

Agonges est commune rurale de 309 habitants située au Nord-Ouest du département de l’Allier (région Auvergne-Rhône-Alpes) appartenant à la Communauté de communes du Bocage Bourbonnais. Appelée aussi la commune aux 13 châteaux, la municipalité recherche aujourd’hui un restaurateur pour prendre en délégation de service public l’auberge du village.

Auberge d’Agonges: description de l’affaire

C’est une belle affaire, Aux beaux jours, l’établissement se déploie sur une partie de la place centrale du bourg qui devient alors une vaste terrasse ombragée.

L’établissement comprend :

Une salle de bar d’environ 55 m2 (capacité 12 couvertes)

Une salle de restaurant de 55 m2 (capacité 50 couverts)

Une terrasse sur la place (capacité actuelle de 50 couverts – mobilier prêté par le brasseur) avec un aménagement extérieur avec guirlandes lumineuses

Une cuisine équipée

Une cave située sous la salle de restaurant

Un local annexe pour du stockage

2 WC accessibles aux personnes à mobilité réduite

Une réserve de 30 m2 avec sanitaires et douche



L’ensemble est récent, en bon état et entretenu, il a été entièrement refait à neuf et aux normes en 2018. Chauffage électrique et double vitrage. L’auberge est équipée et meublée, et comprend notamment : 1 four électrique vapeur, un piano 4 brûleurs avec four à gaz, 1 friteuse, 3 frigos, 1 congélateur, 1 lave-vaisselle, 1 légumerie, 1 plonge, le mobilier et le petit outillage nécessaire à l’activité.



La clientèle est principalement locale et ouvrière ; s’ajoutent les touristes et randonneurs de mai à octobre. Agonges et les communes à proximité sont dynamiques et comptent de nombreuses associations qui sollicitent régulièrement les services des restaurateurs locaux. Des événements tout au long de l’année ont lieu sur la commune.

Chiffre d’affaires 2022 : 200 000 €.

Auberge d’Agonges: un environnement favorable

Avec ses 13 châteaux privés (dont celui de l’Augère qu’il est possible de visiter), ses paroisses voisines et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (GR 300) qui passe par la commune, le territoire bénéficie d’un riche patrimoine mêlant Histoire et nature.

En plus de ceux présents sur Agonges, l’ensemble des services et commerces de proximité se trouvent sur Bourbon l’Archambault (Ville thermale et pôle centre d’un bassin de vie) à 8 km.

De plus pôle urbain de Moulins (préfecture – Ville d’Art et d’Histoire) à 17 km qui regroupe les services nécessaires en terme de transport, de santé, d’éducation, de culture, et de loisirs.

La forêt de Tronçais, un des plus beaux massifs forestiers de France, classé « forêt d’exception », est à 35 km.

Sa proximité avec les axes de communication, tels que la N7, en direction de Paris, Bordeaux (Gironde) ou Montpellier (Hérault) lui permettent d’être à 1h30 de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et 2h45 de Lyon (Rhône).

Auberge d’Agonges: conditions de location

Le matériel, le mobilier et la licence IV sont à la commune et font partie du prix de la location.

La commune propose une Délégation de service public (DSP) durant 2 ans, puis possibilité d’étudier un bail commercial.

Obligation d’exploiter le bar-restaurant et de proposer le dépôt de pain aux habitants.

Loyer auberge : 450 € / mois hors charges

Redevance DSP : 300 € / mois

Libre au 1er mars 2023