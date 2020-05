Sous la cloche, avec Christian Clot (E2)

Depuis le 16 mars dernier, les Français sont confinés. Ainsi, privés de liberté, une privation parfois difficile à vivre, et accepter. En effet, être loin de ses proches, ne plus pouvoir aller au travail, ou reconduire des projets avortés. Comment accepter que cette période de confinement vienne basculer nos vies ? Comment accepter sous la cloche du confinement ? Le spécialiste Christian Clot nous donne ses conseils.

Spécialiste de l’adaptation humaine en milieux extrêmes et face aux changements, Christian Clot anime une série de mini-émissions, Sous la Cloche. Dans ce deuxième épisode, il aborde et analyse la notion d’acceptation en situation de crise. Ou comment réagir face à une situation, dont on ne peut rien. Comment accepter ?

Conseils et histoires en confinement sous la cloche de Christian Clot. C’est à découvrir chaque lundi, mercredi et vendredi sur la chaîne Demain !