Silver Valley : 10 ans d’innovation au service de la Silver Economy

Lors de cette édition d’À l’écoute des experts sur le salon des services à la personne, Jérôme Joinet reçoit Titouan Levard, directeur général adjoint de Silver Valley.

Anciennement cantonnée au Val-de-Marne, Silver Valley est désormais un Pôle d’Innovation à l’Échelle Nationale. Fondée en même temps que la filière Silver Economy il y a 10 ans, la société est un pôle d’innovation. Elle guide alors les entrepreneurs vers des opportunités de développement.

La société a 300 entreprises adhérentes dont 150 start-ups et des grandes entreprises et des collectivités. Silver Valley se positionne donc comme un concepteur de l’innovation dans le domaine des services aux personnes âgées. Pour ce faire, 9 000 seniors bénévoles testent les produits. Ceci permet d’assurer la pertinence des objets inventés et de valider leur utilisation. Ainsi, les produits sont adaptés aux besoins des seniors.

La Silver Valley et l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle joue un rôle crucial pour les innovations. Par exemple, l’innovation appelée Oso-AI, conçue pour détecter les anomalies dans les chambres d’Ehpad. Cette technologie assiste les soignants en fournissant des informations sur les besoins spécifiques des seniors et préviens les problèmes. Pour découvrir l’ensemble des innovations développées par Silver Valley, rendez-vous sur leur site.

Demain TV en partenariat avec la Fédération CFTC Santé Sociaux était présente tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des salariés, des chefs d’entreprises et des politiques.