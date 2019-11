People Doc recherche ses futurs collaborateurs

People Doc : spécialiste de la digitalisation des processus RH

Créé en 2007, cette Start-up est spécialisée dans la dématérialisation des fonctions RH. l’objectif ? Faciliter la vie des entreprises et des divers collaborateurs au sein des entreprises. Ainsi, People Doc met à leur disposition des outils pour automatiser les processus RH de l’on-boarding à l’off-boarding. La start-up à été rachetée en 2016 par l’entreprise américaine Ultimate Software, 1ère du classement Best Workplaces in Technology depuis trois années. Et dans un soucis de continuelle performance et innovation, People Doc recherche ses futurs collaborateurs.

De nombreux postes à pourvoir !

En effet, ce spécialiste de la digitalisation lance une grande campagne de recrutement pour fin 2019 et toute l’année 2020. Aussi, c’est plus de 220 postes à pourvoir dont 60 avant la fin de l’année. Une large palette de métiers et une grande flexibilité dans l’environnement de travail. Philippe Raynaud, directeur France de People Doc est l’invité de Jérôme Joinet dans le Journal de l’Emploi, sur Demain !