Participez à la semaine de l’apprentissage dans l’artisanat !

L’apprentissage, une clé vers l’emploi

Apprendre par la pratique, apprendre de ses erreurs mais surtout, apprendre grâce à un professionnel du secteur. Dans l’artisanat, le choix de l’apprentissage comme voie de formation ne cesse de croître. En effet, selon l’Institut Supérieur des Métiers, et le baromètre de l’artisanat, les entrées en apprentissage ont augmenté de 3% entre 2016 et 2017. À la rentrée 2017-2018, ils étaient 75 370 apprentis à démarrer la préparation d’un diplôme. Une pratique, donc, de plus en plus sollicitée et dont la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, consacre une semaine spéciale. Laurent Munerot, président de la Chambre Régionale d’Île-de-France est l’invité du Journal de l’Emploi.

Une semaine pour promouvoir l’apprentissage

C’est du 31 janvier au 7 février 2020 que se tient la semaine consacrée à l’apprentissage dans l’artisanat. A travers cette semaine, les différentes Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA) ont à coeur de promouvoir l’apprentissage, pour les étudiants comme pour les chefs d’entreprises. Aujourd’hui l’artisanat regroupe 250 métiers, au travers de 65 diplômes et plus de 600 formations. Grâce à l’apprentissage, 80% des apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent leur formation. Alors pourquoi pas vous ?

Retrouvez toutes les informations sur la semaine de l’apprentissage dans ce nouveau numéro du Journal de l’Emploi.