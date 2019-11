Les métiers de la filière équine avec Équi-Ressources

Une large palette de métiers

Travailler avec les chevaux. Des métiers qui recouvrent plusieurs secteurs : l’agriculture, la biologie ou encore les sports et loisirs. Chaque année ce sont de nombreux postes qui sont à pouvoir aux quatre coins de la France. Et pour promouvoir ces différents métiers et les formations pour y accéder Le Salon du Cheval, ouvre le village Formations et métiers, du 4 au 8 décembre 2019, au parc des expositions de Villepinte.

Une plateforme dédié au secteur équin

Les plateformes proposants des offres d’emploi sont nombreuses et pourtant peu traitent des métiers équins. C’est pour palier à ce manque et promouvoir toujours plus ces métiers que s’est créé Équi-Ressources. Ce site spécialement dédié à l’emploi et la formation de la filière équine recense les différentes offres présentes sur le territoire, par métier. Et propose même de vous faire découvrir tous les aspects liés à l’emploi équin. Tiphaine Drouot, responsable de la plateforme est notre invitée dans ce nouveau numéro du Journal de l’Emploi.

