ART en BOITE – Documentaire

Comment l’architecture au service de l’art contemporain

Avec près de 500 expositions et 1300 actions d’éducation artistique et culturelle organisées chaque année dans différents lieux publics ou privés, les Frac sont un élément important de la culture et de l’art en France. Une spécificité française à découvrir et redécourvir!

Ce film documentaire présente l’installation des FRAC sur le territoire français ainsi que leurs collections et leurs nouvelles architectures. Six FRAC à travers la France, sont ainsi représentées et analysées par des architectes, des intervenants extérieurs et par leurs directeurs respectifs afin d’illustrer ces propos (les FRACS: île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Franche-Comté).

Aujourd’hui les FRAC rassemblent plus de 30 000 œuvres d’art contemporain qu’ils mettent en valeur par les architectures des sites et par les lieux d’exposition. Depuis plusieurs années, les FRAC disposent en régions, de nouveaux sites avec de nouvelles architectures qui méritent d’être vues et visitées!