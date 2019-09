Carglass recrute des techniciens vitrage !

« Carglass répare, Carglass remplace »

Cette entreprise créée en 1986 et au slogan nationalement connu recrute !! En effet, fort d’une présence sur tout le territoire et avec plus de 3 000 collaborateurs, le leader de la réparation de vitrage de véhicule est à la recherche de ses futurs techniciens poseurs de vitres. Aujourd’hui Carglass c’est 450 centres à travers le pays et plus d’un million de clients par an. Aussi, c’est plus de 100 techniciens qui sont recherchés d’ici à la fin de l’année.

Best-of-Belron : le championnat de France de poseurs-vitrage

Pour appuyer cette campagne de recrutement, les équipes de Demain se sont rendues à la 11ème édition du Best-of-Belron. L’occasion de rencontrer des techniciens vitrage et d’en apprendre davantage sur ce métier. Recrutement sans diplôme et formation en interne, Carglass met le savoir-être avant le savoir-faire et promeut de nombreuses possibilités d’évolution. Un reportage au cœur du championnat de France de poseurs-vitrage pour nous faire découvrir le métier de technicien vitrage. A découvrir dans le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet.

Toutes les information sur www.carglass.fr, rubrique « travailler chez Carglass« .