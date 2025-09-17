Les Jeunes Ambassadeurs du Climat de Guyane au Salon de l’Immobilier Bas Carbone

Lors du Salon de l’Immobilier Bas Carbone (SIBCA), une émission spéciale a mis en lumière une initiative inspirante : les Jeunes Ambassadeurs du Climat (JAC) de Guyane. Trois représentantes : Sophie DEPALUS, Linesey BENOIT et Noédwine SAINT-GERMAIN sont venues témoigner de leur engagement pour la planète et partager leurs actions concrètes en faveur du développement durable.

Qu’est-ce qu’un Jeune Ambassadeur du Climat ?

Être JAC, c’est avant tout s’engager. Ces jeunes Guyanais sillonnent leur territoire pour sensibiliser la population aux grands enjeux environnementaux : lutte contre le réchauffement climatique, protection de la biodiversité, gestion des déchets, économies d’énergie.

Dans l’action, Ils organisent des collectes de déchets, participent à des événements locaux et contribuent à des journées de sensibilisation comme les Journées d’adaptation au changement climatique.

Devenir JAC est aussi une expérience formatrice.

Les jeunes bénéficient de formations, découvrent leur territoire sous un nouvel angle et acquièrent des compétences utiles pour leur avenir professionnel. De la Guyane à l’international Née en Guyane, l’initiative s’étend désormais bien au-delà de l’Amazonie française. Le projet est en cours de déploiement dans les 22 communes guyanaises, mais aussi à l’international, avec une implantation prochaine au Bénin et dans d’autres pays d’Afrique. Une preuve que la jeunesse engagée pour le climat peut inspirer au-delà des frontières.

Ambassadeurs du Climat : des approches différentes, mais un même objectif

Les ambassadrices ont rappelé que les problématiques varient selon les territoires : en métropole, les JAC privilégient une approche pédagogique et formatrice, en Guyane, les actions sont plus axées sur la préservation de la forêt amazonienne et la lutte contre l’érosion du littoral. Malgré ces différences, le message reste le même : agir maintenant pour protéger la planète.

Une jeunesse motivée et tournée vers l’avenir !

Les ambassadrices ont conclu l’émission avec un appel à l’action : « Nous n’avons qu’une terre, une chance. C’est à nous tous de la préserver. » Pour en savoir plus sur le réseau des Jeunes Ambassadeurs du Climat, rendez-vous sur le site des JAC.