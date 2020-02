Les crèches Les Petits Chaperons Rouges recrutent !

Petite enfance : une baisse de la natalité, pas de menaces pour l’emploi !

Ces dernières années, la natalité dans l’hexagone a connu une légère baisse. Selon l’Insee, les naissances en 2016 s’élevaient à 783 640 naissances, contre 753 000 en 2019, soit une baisse de 3,9%. Si plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse, le taux de natalité en France reste l’un des plus élevés d’Europe avec deux enfants par femmes, en moyenne. Départ en retraite, femmes davantage investies dans leurs carrières, nombre de mère célibataire en hausse… Autant de raison pour lesquelles l’emploi dans la petite ne connait de menaces. Et si loin est le temps où la mère restait à la maison pour s’occuper des enfants, où les grands-parents faisaient office de baby-sitters, le développement des micro-crèches et crèches d’entreprises insuffle une belle dynamique pour l’emploi dans le secteur de la petite enfance. Ainsi, c’est dans cette dynamique que s’inscrit le réseau des crèches Les Petits Chaperons Rouges, à la recherche de ses futurs collaborateurs.

Une dynamique de recrutement dans les crèches

Avec plus de 5 000 collaborateurs, un réseau de 450 crèches réparties sur le territoire français et à l’international (Canada, Allemagne, USA…), Les Petits Chaperons Rouges, affiliés au réseau Grandir est en constante recherche. En effet, les diplômés de la petite enfance se font de moins en moins nombreux mais sont pourtant indispensables au bon fonctionnement des crèches. Pourtant chaque année Les Petits Chaperons Rouges ouvrent 1 500 postes au recrutement. Que ce soit en interne (fonctions supports RH, finance, comptabilité…) mais surtout autour des métiers de la petite enfance : éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puéricultrice… Les Petits Chaperons Rouges ont besoin de vous. Découvrez le réseau, ses crèches et ses besoins en recrutement, dans ce nouveau numéro du Journal de l’Emploi.