La France des Solutions : consommer autrement avec HOP

Halte à l’obsolescence programmée

En moyenne, chaque année un français produit 22kg de déchets électriques et électroniques. La principale cause ? L’obsolescence programmée. Ce terme désigne l’ensemble des techniques qui visent à réduire délibérément la durée de vie d’un produit. Et depuis 2015, la justice française reconnaît cette technique de surconsommation comme délictuelle. Ainsi, l’article L213-4-1 du Code de la consommation prévoit une peine de 2 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende. C’est pour lutter contre ce fléau qu’est née l’association HOP. Quentin Ghesquière, bénévole et membre du conseil d’administration est l’invité de notre émission spéciale.

Association HOP : défendre le consommateur

En effet, depuis 2015 cette association est pionière en matière de lutte contre l’obsolescence programmée. Ainsi, en 2017, deux plaintes ont été déposée contre les géants Apple et Epson. Aussi, défendre le consommateur face à ses libertés de consommation s’associe directement à des enjeux environnementaux. Tels sont les axes de défense de cette association. A découvrir dans notre émission spéciale, La France des Solutions.

Une semaine consacrée aux solutions

À partir du 14 octobre 2019 et pendant toute la semaine Demain vous propose de découvrir une série d’émissions inédites consacrées à La France des Solutions. En effet, en partenariat avec Reporters d’Espoirs, 50 médias investissent les ondes, les télévisions et le web pour vous proposer les solutions de demain. Retrouvez toutes les opérations et informations sur : www.reportersdespoirs.org.