LEARNING TECHNOLOGIES : Le MetaKwark, l’apprentissage facilité dans un monde virtuel !

Manal Rachdi architecte, fondateur d’Oxo Architectes nous parle métavers. Un grand merci à lui ! Mais qu’est-ce que le métavers plus précisément ? C’est une projection de chacun dans un univers entièrement digital. Les nouvelles évolutions technologiques permettent d’ailleurs de mieux apprendre mais également de découvrir le monde virtuellement ! Manal Rachdi et Kwark Education ont créé dans cet objectif et de bout en bout le MetaKwark. Cette plateforme vise à améliorer et faciliter l’apprentissage des apprenants. Ses concepteurs se sont notamment inspirés du théâtre, ou encore de l’opéra de manière à ce que les salles de cours de demain soient beaucoup plus riches que les espaces de cours standards. L’environnement du MetaKwark favorise l’apprentissage, de manière différente. Pour plus d’informations sur le MetaKwark : https://kwark.education/metakwark/