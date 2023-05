Générations Reconversion: Le PTP ou projet de transition professionnelle

Dans cette émission spéciale enregistrée lors de « génération reconversion 2023 » vous allez tout savoir sur le PTP le projet de transition professionnelle avec :

–Jamila BAHADI, Responsable accueil, information, instruction à Transitions Pro Île-de-France

Et

–Annie CERBELLE, Responsable Analyse, Commission, Référentiel et Amélioration continue à Transitions Pro Île-de-France.

Si vous êtes Francilien, salarié du privé et que vous avez un projet de reconversion, Transitions Pro IDF est l’adresse incontournable pour réaliser votre projet. Nos deux invitées vous expliquent toutes les démarches que vous aurez à faire et tous les services proposés par Transitions Pro IDF.

A PROPOS DU PTP Projet de transition Professionnelle

Le projet de transition professionnelle (PTP), qui remplace le congé individuel de formation (Cif), permet au salarié de s’absenter de son poste pour suivre une formation destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession. Le PTP est ouvert sous conditions et est accordé sur demande à l’employeur.

Le salarié bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette formation en tout ou partie durant son temps de travail. La formation demandée n’a pas besoin d’être en rapport avec l’activité du salarié. Le salarié est rémunéré pendant toute la durée de la formation.

Tout salarié peut demander à en bénéficier.

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.