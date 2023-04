Générations reconversion: l’accompagnement et le bilan de compétences

David Zoute, Président de la Fédération Française des Professionnels de l’Accompagnement et du Bilan de Compétences (FFPABC) est l’invité de cette édition. Un journal de l’emploi enregistré sur l’évènement de Générations reconversion. Avec lui nous faisons le point sur l’accompagnement et le bilan de compétences. Des éléments clefs pour un changement de métier réussi. En effet rares sont les reconversion réussie sans accompagnement !

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.