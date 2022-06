LEARNING TECHNOLOGIES : Le développement du secteur numérique s’accélère en Martinique

Cécile Marie Rose, responsable pédagogique du CFA numérique, est venue rencontrer différents acteurs du monde de la formation sur le salon Learning Technologies, dont Kwark Education partenaire de leur projet. Le CFA numérique vise à développer le monde du digital en Martinique, qui a pris un peu de retard dans ce domaine et qui ne dispose que de très peu de formateurs sur les enjeux du numérique. Quatre écoles spécialisées dans le coding, le business, la domotique et le secteur tertiaire vont ainsi voir le jour. Pour plus d’information sur le CFA numérique : https://cfanumeriquemartinique.com