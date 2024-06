Domitys : la 8ème édition de « Générations Part’âges »

Anne Brown, directrice animation et bien-être de Domitys était présente sur le plateau du journal de la formation.



Domitys, groupe leader des résidences services seniors en France, est reconnu pour ses résidences non-médicalisées destinées aux personnes âgées autonomes. Avec plus de 170 résidences réparties sur l’ensemble du territoire. Domitys joue un rôle clé dans le secteur du logement pour seniors et fait partie du groupe AG2R La Mondiale.

Générations Part’âges : une initiative solidaire

Pour la huitième année consécutive, Domitys met en œuvre son dispositif innovant et solidaire « Générations Part’âges ». Cette initiative permet à des jeunes en recherche de logement de bénéficier d’un appartement équipé et meublé sans avoir à payer de loyer. En échange, ces jeunes offrent leurs services aux résidents pendant environ 15 heures par semaine.

Une solution à la précarité étudiante

Dans un contexte où près de 50 % des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté, « Générations Part’âges » représente une opportunité en or. Ce dispositif offre non seulement un logement gratuit, mais également une expérience professionnelle enrichissante. Les étudiants bénéficient de moments de partage et d’apprentissage précieux avec une génération qu’ils côtoient peu habituellement.

En plus du logement, les étudiants peuvent accéder aux espaces communs de leur résidence, comprenant des salles de gym et des piscines.



Chaque résidence dispose d’une trentaine de places réservées à ce programme, avec des établissements situés partout en France. Donc si vous voulez postulez rendez-vous sur « Générations Part’âges »

Pour plus d’informations, www.domitys.fr