Lâ€™intelligence artificielle : Regards croisÃ©s avec Charles-Henri Besseyre des Horts

Pour cette édition du Salon Learning Technologies, vous découvrirez le témoignage de Charles-Henri Besseyre des Horts, consultant et professeur émérite à HEC, pour un échange franc et éclairé sur l’avenir de l’intelligence artificielle et du métavers.



Au cœur du débat se trouve la question de l’équilibre entre l’enseignement à distance et en présentiel. Contrairement à de nombreuses voix enthousiastes, il met en avant les préoccupations environnementales liées à cette technologie. Selon lui, les coûts énergétiques associés au développement et à l’entretien du métavers ne doivent pas être sous-estimés. Il souligne ainsi la nécessité de solutions plus respectueuses de la planète.

Priorité à la formation de l’esprit critique

Au-delà des avancées technologiques, il insistera aussi sur l’importance fondamentale de former les étudiants à l’esprit critique. Dans un monde où l’intelligence artificielle façonne de plus en plus nos interactions et nos décisions. Il est essentiel que les apprenants comprennent non seulement comment utiliser ces technologies, mais aussi les implications éthiques et sociétales qui en découlent.

