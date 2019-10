Le secteur de la mode et du luxe recrute !

La mode et le luxe français : rayonnement international

Si la France rayonne dans le monde entier, c’est aussi grâce à la mode et au luxe. En effet, en 2018, un quart des ventes mondiales étaient réalisées par des entreprises françaises. Un secteur qui marche et qui recrute ! Ainsi, le secteur de la mode et du luxe représente aujourd’hui plus de 500 000 emplois directs et pas moins d’un million d’emplois indirects. Et pour pérenniser ce rayonnement, les industries françaises ont besoin de main-d’oeuvre. Marc Pradal, président de l’UFIMH (Union Française des Industries de la Mode et de l’Habillement) nous en dit plus sur ces recrutements.

Une campagne de recrutement pour perpétuer le savoir-faire

Et pour promouvoir ces besoins en main-d’oeuvre, une campagne de recrutement a été mise en place. En effet, le 15 octobre dernier, Savoir pour faire, une plateforme dédiée aux métiers techniques du secteur mode et luxe a vu le jour. L’objectif ? Recenser les offres d’emploi et les formations proposés sur le territoire. Pour rappel, chaque année c’est plus de 10 000 postes qui sont à pourvoir pour perpétuer le savoir-faire français. Un portail ouvert à tous et pour tous où chaque filière du secteur est représentée. Ainsi, que vous soyez couturier.ère, bottier.ère ou encore maroquinier.ère, savoirpourfaire.fr propose une large palette d’offres, pour tous les métiers. 10 000 postes à pourvoir dans les métiers techniques de la mode et du luxe, c’est à découvrir sur Demain !