Cuvée Privée, lauréate du concours Coup de Pouce

Un coup de pouce pour Cuvée Privée

Morgane Suquet, cofondatrice de Cuvée Privée a remporté Coup de Pouce, un concours de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires. Forte de son implantation dans les territoires, la Fondation Le Roch–Les Mousquetaires s’appuie sur les plus grandes écoles de France pour organiser des concours régionaux Coup de Pouce. Ainsi Kedge Business School, HEC Entrepreneurs ou l’EDHEC participent à l’organisation de ces concours. Coup de Pouce est alors ouvert aux start-ups incubées dans ces grandes écoles et aux jeunes diplômés qui en sont issus. Trois lauréats sont récompensés à chaque finale, pour une dotation globale de 300 000 euros en 2018.

Adopter des vignes avec Cuvée Privée

Cuvée Privée permet aux amateurs de vin d’adopter des vignes dans un domaine d’exception pour recevoir le vin de leurs propres vignes. Concrètement, l’adopteur commence par choisir ses vignes parmi des domaines d’exception. Un médaillon à son nom est posé dans les vigne, qu’il va suivre tout au long de l’année au fil des newsletters. Il reçoit ensuite un coffret de bienvenue contenant une ou six bouteilles du millésime actuel issues de la parcelle. Il obtient également un certificat d’adoption et une invitation à venir rencontrer le vigneron. Et à la fin de l’année, il reçoit 6 bouteilles du millésime suivant, personnalisées à son nom.

Label Entreprise, l’émission des entrepreneurs.

Tous les lundis, Label Entreprise met en avant des parcours d’entrepreneurs. Alors, bénéficiez de l’expérience d’entrepreneurs en regardant Label Entreprise