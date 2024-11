Face au ChÃ´mage, soyons plus solidaires avec SNC !

Face au Chômage, soyons plus solidaires avec SNC !

Perdre son emploi est une remise en cause violente de sa place dans la société. C’est pour aider les personnes au chômage à ne pas rentrer dans la « spirale » de la dépréciation et de l’isolement que Solidarités nouvelles face au chômage a vu le jour. Nathalie Hanet, présidente de Solidarités Nouvelles face au Chômage est l’invitée du journal de l’emploi. L’occasion de redécouvrir l’action de cette association qui depuis 40 ans oeuvre, avec son réseau de 2000 bénévoles, en faveur d’un retour à l’emploi pour les personnes au chômage.

Solidarités nouvelles face au chômage : les actions !

Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) est une association loi 1901 qui propose à la base aux chercheurs d’emploi un accompagnement humain et personnalisé, grâce à son réseau d’accompagnateurs bénévoles à travers toute la France. Mais aujourd’hui SNC déploie ses actions autour de 3 axes :

• D’une part L’accompagnement personnalisé, individuel et dans la durée des chercheurs d’emploi par des binômes de bénévoles. Parce que perdre son emploi est une remise en cause violente de sa place dans la société. L’association propose d’aider les personnes au chômage à ne pas rentrer dans la « spirale » de la dépréciation et de l’isolement que Solidarités nouvelles face au chômage développe une méthode d’accompagnement individualisé avec des bénévoles .

• La création d’emplois solidaires, dans des structures de l’économie sociale et solidaire, pour les personnes dont la recherche d’emploi se prolonge. C’est un dispositif inédit pour lutter contre le chômage de longue duré. Pour cela Elle crée et finance sur ses fonds propres des emplois d’une durée de 6 mois, dans des structures de l’économie sociale et solidaire avec qui elle a noué des partenariat.

• Enfin SNC participe au débat public pour défendre les intérêts des chercheurs d’emplois et lutter contre toute forme de stigmatisation. Solidarités nouvelles face au chômage intervient régulièrement dans le débat public pour faire connaître à l’opinion et aux décideurs économiques et politiques la réalité vécue par les personnes au chômage.

Leurs objectifs

– Lutter contre la stigmatisation des personnes au chômage

-Développer l’accompagnement personnalisé vers le retour à l’emploi

– Repenser en profondeur le système d’indemnisation du chômage

-Améliorer l’accès à la formation des chercheurs d’emploi

Chaque année Solidarités nouvelles face au chômage publie un plaidoyer pour alimenter le débat public et pour faire connaître à l’opinion et aux décideurs économiques et politiques la réalité vécue par les personnes au chômage. Suivre le lien pour consulter les différents plaidoyers.

Aider Solidarités nouvelles face au chômage

Pour développer son action exemplaire vous pouvez aider l’association! En effet cette association est Indépendante de tout parti politique et de toute confession religieuse, SNC ne perçoit pas de subventions de l’État et s’appuie sur le soutien de donateurs particuliers et de personnes morales. Vous pouvez les soutenir :

– Par du bénévolat : vous pouvez devenir bénévole pour accompagner et aider une personne en recherche d’emploi.

– Par des dons : grâce à vos contributions, SNC créé et finance des emplois solidaires pour aider les chercheurs d’emploi à retrouver le chemin de l’emploi. .

SNC en quelques chiffres

Solidarités nouvelles face au chômage est un mouvement de citoyens qui se sentent concernés par les questions d’emploi et de chômage. Chaque année se sont près de 4000 personnes qui sont accompagnées. Une action qu’elle déploie aujourd’hui dans la France entière, grâce à un réseau de 2 100 bénévoles répartis dans 167 groupes locaux. Sur les 10 dernières années, grâce à Solidarités nouvelles face au chômage, 60 % des chercheurs d’emploi accompagnés ont trouvé une issue positive en fin d’accompagnement.