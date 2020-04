Avec Learning Live, les écoles viennent à vous et aujourd’hui l’ISFJ une école de journalisme vous ouvre ses portes.

Cette école propose des formations de BAC à BAC +5, tous supports journalistiques confondus.

L’ISFJ, l’Institut Supérieur de Formation au Journalisme et à la Communication digitale : une école pour les futurs pros par les pros !

Ces formations, professionnalisantes dès la première année, permettent d’acquérir toutes les compétences demandées aujourd’hui en rédaction et sur le terrain.

Learning Live vous propose de la découvrir à travers ses quatre séquences : la story, « be happy », la guest star, la séquence last call pour finir avec le quick quiz. Et surtout à travers les témoignages des nombreux invités :

Ludovic Place , directeur de l’ISFJ Paris,

Pascal Toth , directeur de l'ISFJ Lille,

Loubna Daoudi , alumni et aujourd'hui journaliste pour des chaînes comme LCI, CNews ou C8,

Et de nombreux témoignages d'étudiants.

Learning Live vous fera tout savoir sur cette école. Des locaux au corps enseignant, de la pédagogie aux conditions d’admissions. Nos invités répondent à toutes nos questions, mais surtout à toutes vos questions, grâce à une émission 100% digitale et connectée. Alors, le journalisme vous intéresse et vous souhaitez rejoindre l’ISFJ ? Rendez-vous sur jpo-d.com/ISFJ et si vous désirez encore plus d’informations sur cette école, rendez-vous sur isfj-paris.com.