Jérôme Joinet s’entretient avec Guillaume Richard, le président fondateur du groupe Oui Care, dans le cadre de cette édition de Focus Métiers au salon des services à la personne.

Le groupe Oui Care est le premier acteur privé des services à la personne. Il se démarque avec ses 13 marques, dont O2 et Apef, ses 20 000 collaborateurs et 800 agences. Le groupe s’étend aussi à l’international, couvrant des territoires tels que l’Espagne, le Portugal, le Sénégal, et le Maroc.

Chaque marque au sein du groupe Oui Care offre une proposition de valeur unique. Un exemple frappant de cette diversité se trouve chez O2, où les employés exercent à mi-temps et pratiquent plusieurs métiers, alors que chez Nounou expert, l’expertise se concentre sur la garde d’enfants. Le groupe offre ainsi une gamme complète de métiers et de modes de travail, créant une offre globale.

Le groupe Oui Care valorise ses salariés tout en grandissant

Pour valoriser les métiers et attirer de nouveaux talents, Oui Care a mis en place une équipe « Accompagnement vers l’emploi dans les services à la personne » (AVESAP). Elle se recrute des personnes en reconversion ou des jeunes talents pour accroître l’attractivité du secteur.

Pour fidéliser ses salariés, le groupe Oui Care a instauré une politique de formation dynamique. Les employés peuvent ainsi débuter dans un métier, explorer d’autres domaines, et se spécialiser au fil de leur parcours professionnel. Au sein du groupe, il y a aussi un dialogue social à travers l’Unité Économique et Sociale. Elle favorise les échanges entre les différentes entreprises du groupe.

