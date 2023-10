Alice Tagger, la directrice des ressources humaines de Accenta est l’invitée de l’édition spéciale du Journal de l’Emploi sur le salon de l’immobilier bas carbone. Il est donc question de recrutement pour le développement de cette entreprise spécialisée dans la décarbonation des bâtiments.

Accenta réduit l’empreinte carbone de 95 %

Le secteur du bâtiment représente 43 % des consommations énergétiques annuelles françaises et il génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre. De plus, 73 % des besoins énergétiques des bâtiments sont liés à la température. En 2016, Accenta a lancé son premier programme de recherche afin de pallier ce désastre écologique. En effet, Alice Tagger, le souligne, tout le monde est concerné par la transition écologique et le monde est en train de changer son mode de consommation.

La société Accenta a alors développé des solutions techniques pour permettre un géo stockage. Ce système utilise les sous-sols comme une batterie thermique. Ceci permet aux utilisateurs de moins chauffer et climatiser. La société opère ainsi 80 % d’économie d’énergie et par conséquent sur la facture d’électricité.

Accenta pilote le tout à distance grâce à des logiciels que la société a mis en place. Un Energie manager se charge de gérer les logiciels et programmer la température à distance grâce à l’intelligence artificielle.

Divers profils pour des clients variés

La société Accenta prend en charge tous types de clients. Elle gère la température de bâtiments publics comme des écoles, des lycées et des bureaux. L’entreprise a aussi procédé à la rénovation thermique de gymnase d’école ou encore de logements privés. La startup s’occupe d’édifice entre 1 000 et 1 200 mètre carré.

La société a procédé à une première levée de fonds en 2019 pour atteindre ses objectifs. Cette année Accenta a levée 108 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques Even Group et Serena. Elle est donc en pleine expansion, l’année dernière, elle comptait 85 employés, cette année 160. La Startup à l’intention d’atteindre un objectif de 200 d’ici à janvier 2024. Accenta recherche principalement des opérationnels comme des Énergies manager, des ingénieurs, des développeurs pour mettre en place les logiciels et des dessinateurs. La société complète aussi régulièrement ses fonctions supports avec des commerciaux, managers, communicants… Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dans la rubrique « On recrute ».

Afin d’intégrer cette jeune entreprise, il faut pour certains postes avoir un certain niveau technique. Pour tous les autres postes, il faut être sensible à la cause écologique et être capable de convaincre. « Surtout, lorsqu’on entre dans une petite société, il faut être prêt à construire et à mettre en place beaucoup de choses », explique Alice tagger.