Jérôme Joinet reçoit Sébastien Vray, directeur général et co-fondateur d’EZIO, dans cette édition d’À l’écoute des experts sur le salon des services à la personne.

EZIO a développé une solution de paiement destinée aux aidants professionnels et aux structures d’aide à domicile et des EHPAD. L’entreprise propose alors une carte qui simplifie le processus d’achat pour les personnes vulnérables prises en charge. Le concept d’Ezio est de décharger les personnes vulnérables du processus de paiement. La carte permet surtout une traçabilité complète et une transparence des paiements.

La carte EZIO élimine alors le besoin d’utiliser les moyens de paiement des personnes âgées ou handicapées. Un logiciel dédié enregistre toutes les transactions, offrant un traçage précis des paiements. Ezio permet aussi de télécharger des photos de tickets de caisse, fournissant ainsi des justificatifs aux aidants familiaux et aux tuteurs mandataires judiciaires.

Ezio, numéro 1 en France

Avec son idée avant-gardiste, EZIO est désormais leader en France dans son domaine. Les perspectives sont prometteuses, car l’ensemble du secteur des services à la personne s’équipe progressivement. La société ne se contente pas d’être leader en France. Elle souhaite étendre son influence et devenir numéro un en Europe.

L’entreprise a même des partenariats avec les structures privées d’aide à domicile. En effet, les dirigeants d’associations et de structures privées d’aide à domicile se tournent de plus en plus vers EZIO pour être équipés et formés à utiliser cette carte. Pour plus d’informations sur cette carte qui va changer les habitudes de ce secteur, rendez-vous sur le site de l’entreprise.

