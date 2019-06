En acoustique avec Cédric- Joon Switon

Dans cette édition d’En Acoustique avec Cédric, on vous emmène découvrir Joon Switon et son style musical haut en couleurs.

Chanteur, compositeur et musicien, Joon Switon a vécu une bonne partie de son enfance en Afrique avec sa mère. Très jeune, l’ambiance et la musique africaine l’influence et le passionne. A présent, il s’inspire du gospel, de Bob Marley ou encore du groupe Dire Straits pour créer son propre style. Une fois rentré en France, il s’intéressa énormément au Hip-hop et au rap quelques années plus tard.

En octobre 2018, l’artiste sort son premier album « The Voodoo Children ». Ce dernier rends hommage à Jimmy Hendrix, chanteur et musicien de renom, en reprenant et réarrangeant quelques uns de ses titres phares.