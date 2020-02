Alliance Autocar : De nombreux postes d’autocaristes à pourvoir !

Autocariste : des métiers peu connus

Autocariste. Un terme à double sens, parmi lequel un métier. Transporter des voyageurs, les conduire à bord d’autocars, c’est l’une des missions d’un autocariste. Et avec ses 1 100 milliers de kilomètres, les routes françaises recherchent leurs as du volant. Aujourd’hui et depuis cinq ans, l’emploi dans le transport routier de voyageur ne cesse de progresser. En effet, l’emploi dans ce secteur connait une progression à hauteur de 3,5% et 95% des salariés sont en CDI. Un vivier d’emploi donc, dans un secteur en évolution et mutation, notamment face à une demande grandissante. À la tête d’Alliance Autocar, une compagnie de réservation d’autocar avec chauffeur, Alexandre Woog nous présente la grande campagne de recrutement d’autocariste, dans le Journal de l’Emploi.

Des recrutements massifs

Le transports en autocar à le vent en poupe. Familles, groupe d’amis ou séminaires professionnels… La demande est grandissante. Et pour y répondre, Alliance autocar et les autocaristes partenaires recherchent leurs futurs chauffeurs. Pour cette année 2020 ce n’est pas moins de 5 000 CDI qui sont proposés. Tout le monde n’est pas autocariste qui veut. Une formation et l’obtention d’un permis D est aujourd’hui indispensable. Retrouvez toutes les informations sur les carrières d’autocaristes et sur Alliance Autocar, dans le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet, sur Demain !