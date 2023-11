DIGIWEEK : LE SALON DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Du 22 au 24 novembre 2023 aura lieu la 8ᵉ édition du salon Digiweek à l’Hôtel communautaire de Nîmes Métropole.

La ville de Nîmes organise un forum de l’emploi pour les métiers du numérique au 3 rue du Colisée. Ce salon est mis en place en partenariat avec Bic Innov’up, Pôle Emploi ou encore La CCI de Gard. Il y aura principalement des échanges sur les nouvelles technologies. Les participants pourront aller à la découverte des métiers du numérique. Aussi, lors de ce salon, il y aura des conférences sur le digital, les algorithmes et l’intelligence artificiel. Pour ce dernier domaine, les intervenants évalueront l’impact sur le monde du travail.

D’ailleurs, durant le Digiweek, les élèves en terminale pourront prendre de l’avance sur leur avenir. Ils auront accès à des informations sur les opportunités qui s’offrent à eux après l’obtention du baccalauréat. Pour les personnes déjà dans la vie active, il y aura également des conférences et des opportunités d’emploi et de formation pour la réorientation.

Afin d’animer tout ça, il y aura alors des acteurs incontournables du digital comme Afterwork Digital, ETIC Agency ou encore le Laboratoire Innovation Communication et Marché de l’université de Montpellier.

Pour participer à cet événement à Nîmes, rendez-vous sur le site dans la rubrique « lien d’inscription ».

Pôle emploi organise le Digiweek en ligne

À l’occasion de ce salon à l’hôtel communautaire de Nîmes, Pôle Emploi organise le salon 100 % digitale au même moment. En effet, c’est l’opportunité pour la ville de Nîmes de montrer ses capacités en termes de numérique.

Le rendez-vous en tant que tel constitue une vitrine des exploits digitaux des acteurs principaux de Nîmes. Il y aura des stands virtuels dans un salon virtuel et chaque participant sera représenté par un avatar. Les candidats pourront discuter avec les chefs d’entreprises et prendre connaissance des postes à pourvoir. Ils pourront alors proposer leurs CV et obtenir des rendez-vous avec leurs futurs employeurs.

Pour participer à l’événement en ligne, vous pouvez vous inscrire via Pôle Emploi en cliquant sur l’événement. Le salon est gratuit et ouvert à tous.