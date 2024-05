Focus sur la cybersécurité et l’emploi dans le numérique

Dans une récente édition du Journal de l’Emploi, animée par Jérôme Joinet, Maria Iacono, directrice de Ready For IT et des Assises de la Cybersécurité, a apporté un éclairage sur les enjeux de la cybersécurité, de l’emploi dans le domaine du numérique et de la transformation numérique des entreprises.

L’émission a mis en lumière l’importance croissante de la cybersécurité dans un monde de plus en plus numérisé. Alors que la cybersécurité était traditionnellement abordée principalement par les grandes entreprises, elle est désormais au cœur des débats pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Cependant, malgré son importance croissante, la cybersécurité n’a pas toujours bénéficié de l’attention qu’elle méritait.

Dans ce contexte, le Salon Ready For IT, se tiendra les 14 et 16 mai à Monaco. Ce salon, dédié aux entreprises de taille intermédiaire et axé sur les questions de cybersécurité, rassemblera 750 participants, dont 400 décideurs IT d’ETI, ainsi que 80 partenaires sélectionnés. Cet événement offrira l’opportunité aux participants de rencontrer les meilleurs fournisseurs de solutions, d’échanger entre pairs et de découvrir des innovations technologiques concrètes.

Il est important de souligner que la reconversion professionnelle vers les métiers de la cybersécurité est tout à fait envisageable, et que ce secteur offre de nombreuses opportunités d’emploi. Avec la demande croissante de professionnels qualifiés en cybersécurité, les possibilités d’évolution de carrière sont nombreuses pour ceux qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine en pleine expansion.