Lors de cette édition de Focus Métiers au salon des services à la personne, Jérôme Joinet reçoit Patrice Deniau, le président fondateur de Maison et Services.

Maison et Services propose des services de ménage, repassage, jardinage ou encore de garde d’enfants à des particuliers. La société compte alors parmi ses effectifs 200 entrepreneurs répartis sur tout le territoire français, y compris les DOM TOM, avec une équipe de 5 000 collaborateurs.

Etant l’un des premiers acteurs de la Silver Economy, cette société a une philosophie, le dialogue social. Patrice Deniau insiste même sur l’importance des relations avec les partenaires sociaux et les syndicats. Il encourage alors l’ouverture du dialogue social au sein des entreprises pour plus d’engagement de la part du salarié. Maison et Services pousse de plus, les salariés à choisir leurs représentants syndicaux afin de faire valoir leur droit.

Maison et Services au service de ses collaborateurs

Pour favoriser cette démarche d’intégration, Maison et Services organise des événements conviviaux. En effet, la société invite ses salariés à des goûters, des pots et d’autres rencontres informelles. Ces initiatives visent à rapprocher les collaborateurs et les gérants, créant ainsi un bon environnement de travail.

Patrice Deniau parle aussi des nombreuses opportunités présentes dans le secteur. Il met ainsi en avant la croissance continue du besoin en auxiliaires de vie. Et surtout, il encourage activement les femmes de ménage à se former vers ces métiers. Pour en savoir plus les opportunités offertes par Maison et Services, rendez-vous sur leur site.

Demain TV en partenariat avec la Fédération CFTC Santé Sociaux était présente tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des salariés, des chefs d’entreprises et des politiques.