Vers un recyclage textile innovant au service des territoires et de l’emploi

Dans ce nouvel épisode du Journal de l’Emploi, Olivier Civil, CEO des start-up PLAXTIL et ESSAIMONS, explique comment le recyclage textile peut devenir un levier d’innovation industrielle et de création d’emplois locaux durables. Face à un volume massif de déchets textiles, encore peu valorisés, il détaille les solutions techniques et sociales pour transformer cette matière en ressources durables.

Innover dans le recyclage textile pour transformer les déchets en ressources durables

Le recyclage textile est au cœur des enjeux environnementaux et économiques actuels. Dans l’émission, Olivier Civil présente la technologie unique de PLAXTIL, qui régénère les déchets textiles en polymères hybrides innovants. Ces polymères remplacent le plastique vierge dans de nombreuses industries, réduisant ainsi les déchets et l’empreinte carbone.

ESSAIMONS, start-up inclusive, complète cette chaîne en assurant le sur-tri et la préparation des déchets textiles. Cette étape est essentielle pour garantir la qualité des matériaux recyclés. Elle permet aussi de créer des emplois durables, notamment pour des personnes en insertion professionnelle.

Stratégie 2026 pour un recyclage textile industrialisé, structuré et coopératif

La stratégie 2026 du groupe repose sur trois axes :

Industrialiser les capacités de tri et régénération via ECO TEX LOOP

Structurer les filières de formation et d’insertion avec le soutien de la DREETS

Coopérer au niveau européen avec Circular TexEFA



L’objectif est d’amplifier la dynamique et de consolider la filière textile circulaire. Cette filière doit conjuguer innovation, emploi et durabilité.

La première usine de PLAXTIL, basée à Châtellerault, produit déjà plusieurs centaines de tonnes de matière par an. Le projet vise à déployer cette logique industrielle sur plusieurs sites en Nouvelle-Aquitaine, puis à l’échelle nationale. Cela permettra de mieux répondre aux besoins de collecte et de traitement des déchets textiles.

Olivier Civil rappelle que le recyclage textile est un enjeu majeur pour l’avenir. Il préserve les ressources naturelles et redonne du sens au travail. La volonté est de professionnaliser les emplois en insertion. Ainsi, les salariés retrouvent une place durable sur le marché du travail classique.

À propos d’Olivier Civil et des start-up PLAXTIL & ESSAIMONS

Olivier Civil préside PLAXTIL, start-up industrielle qui régénère les déchets textiles en polymères hybrides innovants. Il dirige aussi ESSAIMONS, une entreprise d’insertion labellisée ESS spécialisée dans la préparation des déchets textiles avant recyclage. Ces deux structures reçoivent le soutien du Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion. Elles incarnent une nouvelle génération d’acteurs engagés pour un recyclage textile durable et créateur d’emplois locaux.