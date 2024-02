Dans une édition d’ « A l’écoute des experts », Jérôme Joinet a reçu Nathalie Perrin, co-fondatrice et directrice de Toccata, un organisme de formation. Cette émission a mis en avant l’importance de la formation dans le secteur de l’accompagnement des personnes les plus fragiles.

Le domaine de la formation joue un rôle essentiel dans la prestation de soins de qualité et l’amélioration continue des pratiques d’accompagnement. Alors, depuis sa création en 2018, Toccata s’est affirmée comme un acteur majeur dans le domaine de la formation. La société répond à de nombreux besoins spécifiques au secteur de l’accompagnement des personnes fragiles.

L’organisme de formation offre une gamme variée de programmes visant donc à renforcer les compétences des intervenants dans le domaine de l’accompagnement. Les formations spécialisées sont en 100% digital afin que la personne n’est pas a se déplacer.

CAP AEPE (CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance)

Titre PRO ADVF (Titre Professionnel Assistant de vie aux familles)

Titre PRO RCSAD (Titre Professionnel Responsable Coordonnateur services au domicile)

Le diplôme est capitale étant donné que les prises en charge sont de plus en plus spécifiques.

