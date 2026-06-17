Plein emploi durable : la vision de SNC pour 2040

Dans cet épisode du Journal de l’Emploi, François Quintreau, secrétaire bénévole de Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC), présente le manifeste pour un plein emploi durable publié par l’association. Fort de quarante années d’accompagnement des personnes en recherche d’emploi, SNC défend l’idée que le chômage n’est pas une fatalité et qu’un autre modèle est possible.

Depuis sa création, l’association accompagne gratuitement les demandeurs d’emploi grâce à un suivi personnalisé assuré par des bénévoles. Au-delà de cet accompagnement humain, SNC peut également mobiliser des aides financières pour lever certains freins au retour à l’emploi, qu’il s’agisse d’une formation, du permis de conduire ou encore du financement temporaire d’un poste au sein d’une structure partenaire.

Un manifeste pour concilier emploi, transition écologique et cohésion sociale

Face à la remontée du chômage et aux difficultés rencontrées par de nombreuses personnes sur le marché du travail, SNC propose une nouvelle « boussole sociale » : le plein emploi durable. L’objectif affiché est ambitieux : retrouver à terme un niveau de chômage inférieur à 3 %, tout en conciliant exigences économiques, sociales et environnementales.

Pour construire cette réflexion, l’association a associé de nombreux acteurs de l’emploi, de l’économie sociale et solidaire, du monde associatif et de l’entreprise. Cette démarche collective vise à identifier les conditions nécessaires à un développement de l’emploi compatible avec les défis de la transition écologique.

Le manifeste met notamment en avant plusieurs leviers : l’investissement dans l’adaptation au changement climatique, le soutien aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, une meilleure régulation économique ainsi qu’un système éducatif davantage connecté aux métiers de demain.

La question de la formation occupe d’ailleurs une place centrale dans cette vision. Pour SNC, il est essentiel d’anticiper les évolutions du marché du travail afin d’accompagner les reconversions professionnelles et de mieux orienter les jeunes vers les secteurs porteurs.

L’association fixe un horizon à 2040 pour atteindre cet objectif de plein emploi durable. Une trajectoire qui repose, selon François Quintreau, sur le dialogue, l’engagement des territoires et le développement de nouvelles formes de coopération et de solidarité entre les générations.



Découvrez le manifeste pour un plein emploi durable et les actions de SNC ici : https://snc.asso.fr/

