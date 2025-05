Paroles d’entreprise: s’adapter et rebondir, l’experience de Rhône Magnum

Élu meilleur caviste de France en 2018, Cyril Coniglio a su remettre en question le pilotage de son activité pour surmonter des difficultés. Avec son épouse Laëtitia, ils misent sur l’expérience client et la diversification pour pérenniser leur entreprise.

Une histoire pleine de rebondissement

M Coniglio a lancé il y a plus de 10 ans, son activité de caviste dans une petite boutique de 48M ² à Pont de l’Isère. En 2018 avec son prix de meilleur caviste de France, l’affaire se développe, il change de local avec un espace plus grand, proposant également épicerie fine, il travaille alors avec sa femme qui a le statut de salariée.

Pendant la période du covid les affaires se développent incroyablement, il décide d’ouvrir un 2e site à Bourg lès Valence de 150m². Mais très rapidement c’est la douche froide, les ventes sont en baisse et dès 2023 il est obligé de licencier un salarié. Il s’occupe seul de ce nouveau magasin et sa femme de l’autre, mais rien ne va …et les risques de trésorerie sont très forts, il commence à ne plus pouvoir payer ses fournisseurs à temps et il négocie avec sa banque mais elle ne suit pas …

La rencontre avec Cerfrance

M. Coniglio faisait parti d’un club d’entrepreneur et il avait sympathisé avec un certain nombre de personnes, dont un expert-comptable de Cerfrance. C’est en discutant avec lui qu’il décide de changer de cabinet d’expertise comptable …

Et là les choses vont très vite, avec la mise en place d’un plan d’action. Dans un premier temps le conseiller Cerfrance arrive à convaincre l’ancienne banque et le nouvelle banque a croire a un projet. par ailleurs, Ils décident de recentrer toute l’activité sur le dernier magasin et sur la vente de vin et de réorganiser la structure juridique .

Grace au regard de sa femme qui est maintenant associée et le regard extérieur de son expert-comptable. Il a pu prendre plus facilement des décision fortes notamment fermeture de son magasin historique, etc.).

Des décision difficiles, mais les résultat sont là ! Fin 2024 l’affaire tourne bien et le chiffre d’affaire du magasin a fait un bon de 48% .

Aujourd’hui il est soulagé, l’affaire tourne, il peut « entreprendre » faire son métier et plus courir après sa trésorerie en ne dormant pas la nuit…

De nouvelles perspectives

Après cet épisode délicat, le couple s’est lancé dans de nouveaux projets pour diversifier leurs revenus et pour être moins dépendant du seul magasin.

Le premier projet a été la vente en ligne, aujourd’hui étendue à toute l’Europe. Un site web, une newsletter et une présence sur les réseaux sociaux (6 000 abonnés sur Facebook, 1 800 sur Instagram) stimulent les ventes en ligne.

Ils ont également proposé une offre à destination des restaurateurs avec une proposition de carte signée Rhône Magnum reprenant le concept des familles de vins selon leurs particularités. Six restaurants leur font confiance et génèrent une bonne réputation, favorisant l’arrivée de nouveaux clients dans la boutique.

Enfin, trois fois par mois, des ateliers de dégustation « apéros-causeries » sont proposés. Ces formats originaux, courts et à l’ambiance décontractée, peuvent aussi être organisés à la demande.

Et d’autres idées fourmillent…Un bel exemple d’entrepreneur résilient!

