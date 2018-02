Découvrez la nouvelle formation de l’IFAG avec son directeur

Aujourd’hui, le Journal de l’Emploi vous propose de découvrir une nouvelle formation dans le réseau d’écoles IFAG. Dominique Lemaire, directeur du réseau IFAG nous explique en quoi consiste cette formation, qui ouvre ses portes en septembre 2018.

Une nouvelle formation consacrée à l’adaptation numérique en entreprise

Pour la rentrée 2018, le réseau IFAG ouvre une formation en Management de la Transformation Digitale en Entreprise. Cette formation s’adresse aux étudiants titulaires d’un Bac+3, issu de n’importe quelle filière.

L’objectif est de former des jeunes managers capables de déployer les nouveaux outils de gestion et de communication digitales dans les entreprises. Les étudiants sortant de la formation seront également capables de former les salariés de ces entreprises dans la maîtrise de ces outils.

Cette formation, va ouvrir ses portes en septembre 2018. Le diplôme BAC+5 en Management de la Transformation Digitale de l’Entreprise, est une spécialité qui se déroule entre présentiel et entreprise. C’est-à-dire que la formation tourne autour de 50% de cours, dans une des 16 écoles du réseau IFAG, 35% de cours numérique et 35% en entreprise.

Le réseau IFAG

Le réseau IFAG, ouvert en 1968, va fêter ces 50 ans. Avec 15 écoles en France Métropolitaine et une à la Réunion, l’IFAG est une école de management et entrepreneuriat implanté sur le territoire. Et si le réseau ainsi que son directeur, Dominique Lemaire, ont décidé d’ouvrir une formation destinée à la transformation numérique en entreprise, c’est pour une bonne raison. En effet, en 2017, 30 000 postes n’étaient pas pourvus dans ce secteur d’activité.

Aujourd’hui, il y a environ 3.5 millions de TPE et PME en France. Et seulement 11% des entreprises ont pris le virage numérique. Un chiffre excessivement bas, dans une société de plus en plus digitalisé.

Alors, si vous êtes actuellement en recherche d’orientation et que vous souhaitez intégrer un secteur plein d’avenir, rendez-vous ici pour découvrir les formations du réseau IFAG. Notez également que, si l’entrée se fait sur concours, c’est une candidature pour les 16 campus du réseau !