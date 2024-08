Paroles d’entreprise: Une cession d’entreprise réussie et bien vécue

Dans cette édition de paroles d’entreprise nous vous proposons de découvrir l’histoire d’une transmission réussie avec les témoignages croisés du le cédant, du repreneur et du conseiller d’entreprise.

Comment transmettre son entreprise avec succès

A Roscoff, dans le Finistère nord, la Brasserie Kerav’Ale produit depuis près de 20 ans de la bière artisanale. Le fondateur Jean-Yves Jacob, a passé la main fin 2023 à Benoît Camus avec succès. Dans ce reportage il témoigne ce cette transmission réussie qui est passée par :

– Une préparation progressive et anticipée

– Une transparence absolue dans la transmission des informations

– Une communication par tous les moyens

– Un accompagnement du repreneur

– Faire preuve de souplesse tout au long du processus

– le respect mutuel entre les deux entrepreneurs

De cette expérience, Jean-Yves Jacob retient avant tout la fierté de voir perdurer ce qu’il a imaginé, créé et développé. Les bières Rosko et Kerav’Ale sont connues et reconnues pour longtemps encore, car comme le dit Benoit Camus : « L’aventure continue » !

Paroles d’entreprises avec Cerfrance

